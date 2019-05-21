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21.05.19 14:36
Ростовские полицейские спасли медвежонка, запертого в доме без еды и воды
"Старший участковый установил, что истощенный медвежонок прикован цепью, находится без воды и еды. Прибывшие коллеги вместе с участковым накормили и напоили его, а затем ухаживали за ним в течение суток до прибытия ветеринара и специалиста по работе с животными, которые перевезли малыша в новое место обитания", - сказала Волк.
Она отметила, что участковые нашли хозяйку дома, которая сдавала его в аренду. По ее словам, жильцы съехали, не оповестив об этом хозяйку, об оставленном в доме животном она ничего не знала.
"Сейчас маленький медведь спасен, находится в хороших условиях и идет на поправку. Проводится проверка по установлению его владельца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными", - говорится в сообщении на сайте МВД.
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