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21.05.19 14:36

Ростовские полицейские спасли медвежонка, запертого в доме без еды и воды

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
21 мая. Interfax-Russia.ru - Жители Кулешовского сельского поселения Ростовской области сообщили в полицию, что в одном из частных домов слышен рев животного, там был обнаружен истощенный медвежонок, сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Старший участковый установил, что истощенный медвежонок прикован цепью, находится без воды и еды. Прибывшие коллеги вместе с участковым накормили и напоили его, а затем ухаживали за ним в течение суток до прибытия ветеринара и специалиста по работе с животными, которые перевезли малыша в новое место обитания", - сказала Волк.

Она отметила, что участковые нашли хозяйку дома, которая сдавала его в аренду. По ее словам, жильцы съехали, не оповестив об этом хозяйку, об оставленном в доме животном она ничего не знала.

"Сейчас маленький медведь спасен, находится в хороших условиях и идет на поправку. Проводится проверка по установлению его владельца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными", - говорится в сообщении на сайте МВД.

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