Мусульманам Крыма вернули "Зынджырлы медресе"

21.05.19 14:43

Фото с сайта Духовного Управления Мусульман Крыма

21 мая. Interfax-Russia.ru - Совет министров Крыма передал недвижимое имущество, входящее в религиозно-культовый комплекс "Зынджырлы медресе" в Бахчисарае, в безвозмездное пользование Духовному управлению мусульман региона, сообщила пресс-служба крымского муфтията.

"Передать в безвозмездное пользование централизованной религиозной организации - Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь - недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Крыма "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте крымского правительства.

Согласно приложению к документу, речь идет о зданиях и помещениях общей площадью более трех тысяч квадратных метров.

Высшее исламское учебное заведение "Зынджырлы медресе", основанное ханом Менгли Гераем в 1500 году, считается одним из старейших исламских духовных учебных заведений, сохранившихся на территории России, отмечает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

"В "Зынджырлы медресе" воспитывалась духовная элита крымскотатарского народа, получившая известность во всем мусульманском мире. В медресе преподавали логику, арабскую филологию, философию, право, риторику, математику, астрономию и многие другие науки. На территории медресе располагалась мечеть, усыпальница ее строителя и могилы ведущих духовных лиц и светской интеллигенции. Здесь работал и преподавал русский язык в 70-х годах XIX столетия известный крымскотатарский деятель Исмаил Гаспринский. Он похоронен на территории комплекса", - сообщил муфтият.

В республике Крым проживают более 1,9 млн человек, из них свыше 300 тыс. - мусульмане.