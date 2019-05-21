Медведев проинспектировал новые спортивные объекты для детей в Воронежской области

21.05.19 14:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Воронежскую область посетил поселок Рамонь, где осмотрел новые спортивные объекты, построенные в последние годы для местных детей.

Глава правительства в сопровождении вице-премьера Алексея Гордеева и губернатора региона Александра Гусева осмотрел входящие в состав Рамонского районного центра физической культуры и спорта находятся стадион "Юность", спорткомплекс "Лидер", плавательный бассейн "Жемчужина".

На стадионе Медведев понаблюдал за проходившей в это время тренировкой юных футболистов, коротко пообщался с ними и сфотографировался на память.

В спорткомплексе "Лидер" он также поговорил с детьми, занимавшимися в волейбольной секции, и в секции борьбы.

После этого премьер перешел в соседнее здание бассейна "Жемчужина", где ему показали большой и малый бассейны. Кроме того, он понаблюдал за тренировкой детской секции самбо.

Руководитель комплекса рассказал Медведеву о том, что все объекты были построены в 2013-2016 годах, их стоимость составила от 75,5 до 164,5 млн рублей, а сами спортивные сооружения были возведены в сжатые сроки.

Все объекты бесплатны для посещения детьми из Рамони и окрестных населенных пунктов.