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21.05.19 14:59
Здание Госдумы может быть признано аварийным
"Я не строитель, чтобы дать оценку, итоговое заключение дадут профессионалы, но с точки зрения обывателя выглядит это, конечно, ужасно, потому что там реальная просто пустота", - сказал Лебедев во вторник.
Он добавил, что не знает, "куда делся фундамент, но там огромные дыры, все осыпается и честно говоря, вызывает большие опасения, сколько времени это здание просто простоит".
"Я думаю, что в подобных ситуациях здание признается как минимум аварийным до проведения работ для укрепления фундамента.
Он подчеркнул, что эти пустоты под основным зданием на Охотном Ряду.
Вице-спикер во вторник получил возможность лично обследовать выявленные пустоты под зданием Госдумы. Они были обнаружены в результате экспертиз, которые начали проводить в здании нижней палаты парламента РФ в преддверие запланированной на это лето реконструкции зала пленарных заседаний.
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