Здание Госдумы может быть признано аварийным

21.05.19 14:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

21 мая. Interfax-Russia.ru - Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев после осмотра пустот в фундаменте Госдумы высказал "Интерфаксу" опасения по поводу пригодности здания на Охотном Ряду к эксплуатации.

"Я не строитель, чтобы дать оценку, итоговое заключение дадут профессионалы, но с точки зрения обывателя выглядит это, конечно, ужасно, потому что там реальная просто пустота", - сказал Лебедев во вторник.

Он добавил, что не знает, "куда делся фундамент, но там огромные дыры, все осыпается и честно говоря, вызывает большие опасения, сколько времени это здание просто простоит".

"Я думаю, что в подобных ситуациях здание признается как минимум аварийным до проведения работ для укрепления фундамента.

Он подчеркнул, что эти пустоты под основным зданием на Охотном Ряду.

Вице-спикер во вторник получил возможность лично обследовать выявленные пустоты под зданием Госдумы. Они были обнаружены в результате экспертиз, которые начали проводить в здании нижней палаты парламента РФ в преддверие запланированной на это лето реконструкции зала пленарных заседаний.