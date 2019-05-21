Детский карнавал устроят в Евпатории в начале июня

21.05.19 15:09

© РИА Новости. Алексей Павлишак

21 мая. Interfax-Russia.ru - Карнавал "Евпатория - город детства" планируется в первые дни июня в курорте на западе Крыма, сообщила пресс-служба администрации Евпатории во вторник.

"1 и 2 июня Евпатория превратится в столицу детства. Здесь каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе. Карнавал пройдет уже во второй раз", - отмечается в пресс-релизе.

Костюмированное шествие состоится вечером 1 июня. "Колонны киндермобилей, сказочных персонажей, принцев и принцесс, усатых няней и силачей, киногероев и морских обитателей "ворвутся" на Театральную площадь (главная площадь курорта - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Участником шествия могут стать все желающие. Главное условие - яркий и интересный костюм как для ребенка, так и для сопровождающих. Лучшие наряды отметит жюри, по итогам парада за них вручат памятные призы.

Для детей два дня праздника в Евпатории будет работать "Сказочный город".

"Ремесленники, аниматоры и артисты будут развлекать, обучать, играть, петь и танцевать для детворы и вместе с ней", - сообщила администрация.

Евпатория - город-курорт с населением более 100 тысяч человек, известен санаториями и пансионатами для отдыха и оздоровления детей.