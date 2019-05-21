Патрушев потребовал привести в порядок земельные вопросы в Крыму

21.05.19 15:31

© РИА Новости. Алексей Никольский

21 мая. Interfax-Russia.ru - Проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности в Крыму часто являются причиной коррупции, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Хотел бы обратить внимание на то, что имеющиеся проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности - зачастую способствуют проявлениям коррупции", - сказал Патрушев на совещании, посвящённом вопросам обеспечения безопасности в Крыму.

Он заявил, не до конца решены вопросы, связанные с утверждением документов территориального планирования, включая генеральный план Севастополя, установление границ "Крымского лесничества" Минобороны России и постановки на кадастровый учет лесных земельных участков, расположенных на землях обороны и безопасности.

"На территории полуострова в 2018 году выявлено 311 преступлений коррупционной направленности. Несмотря на некоторое, по сравнению с 2017 годом, снижение числа выявленных коррупционных преступлений, уровень пока остаётся высоким. Поэтому прошу работу по борьбе с коррупцией усилить", - сказал секретарь российского Совбеза.

Кроме того, Патрушев призвал эффективнее решать проблему с обеспечением служебным жильем сотрудников Минобороны и силовых ведомств в Крыму.

"Учитывая важность и особенности выполнения военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб государственных задач, зачастую связанных с высоким риском для жизни и здоровья, их социальное обеспечение, было и остаётся приоритетной задачей", - сказал Патрушев на совещании.

Он заявил, что в стране в целом сформирована система правовой, социальной защиты, материального и пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, а также уволенных со службы.

"Вместе с тем при реализации этих системных мер порой возникают проблемы, которые оказывает негативное влияние на морально-психологическое состояние военнослужащих и членов их семей, снижают удовлетворенность условиями прохождения службы", - сказал Патрушев.

"Прежде всего, это относится к проблемам в решении жилищных вопросов, препятствием для которых является срыв сроков строительства жилья на Крымском полуострове, недофинансирование предоставления необходимых субсидий", - отметил он.

Секретарь российского Совбеза сообщил также об имеющихся сложностях в обеспечении служебным жильем, медицинском обеспечении, предоставлении иных мер социальной поддержки. Он призвал обратить внимание на обеспеченность детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов местами в дошкольных и школьных учреждениях, с учётом износа зданий и их материально-технической базы.

"Президент Российской Федерации по этим вопросам неоднократно давал соответствующие указания. Прошу в ходе совещания представителей Министерства обороны, Росгвардии, МВД России, спецслужб и иных органов власти, а также руководителей регионов доложить о ходе их реализации", - сказал Патрушев.

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в свою очередь подтвердил, что проблема обеспечения военных жильем в Крыму остается острой.

"Сегодня наиболее острой остается проблема недостаточного денежного довольствия и обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов жилыми помещениями по местам прохождения службы на полуострове", - сказал Устинов на совещании в Крыму.

По его словам, семьи военнослужащих испытывают "значительную финансовую нагрузку". В частности, это связано с тем, что средний уровень цен на основные виды продуктов питания и топливо в Крыму превышает на 9-16% показатель по Южному федеральному округ. Устинов уточнил, что прожиточный минимум на одного человека в регионе по сравнению с 2014 годом вырос на 69% и составляет 10,5 тысячи рублей.

При этом служебным жильем в Крыму не обеспечена значительная часть военнослужащих, и единственным решением является найм квартир. Однако, как отметил Устинов, выплачиваемая офицерскому составу компенсация покрывает в среднем лишь 50% фактической стоимости аренды.

"В результате офицеры, состав семьи которых три и более человек, имеет доход ниже прожиточного минимума", - добавил он.

Кроме того, в числе проблем военнослужащих в Крыму полпред перечислил трудности при регистрации по месту службы и получении медуслуг.

Совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма проводит в Ливадийском дворце (Ялта) секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В частности, планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в курортный сезон 2019 года. Кроме того, предполагается рассмотреть дополнительные меры по решению социально-экономических проблем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, а также сотрудников правоохранительных органов и лиц, уволенных с правоохранительной службы.