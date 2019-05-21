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21.05.19 15:40
Совбез РФ: три ячейки группировки "Хизб ут-Тахрир" выявлены за год в Крыму
"Предотвращена деятельность трех ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахир аль-Ислами" (запрещена в РФ) и украинской диверсионно-разведывательной группы", - заявил Патрушев на совещании в Ялте, посвящённом обеспечению безопасности в Крыму.
Он напомнил, что в июле прошлого года на аналогичном совещании были выработаны меры по обеспечению законности и правопорядка в Крыму и Севастополе.
"В рамках их реализации правоохранительными органами активизирована работа по недопущению совершения на полуострове преступлений террористической и экстремистской направленности", - отметил секретарь Совбеза.
Он сообщил также, что в 2018 году было возбуждено 62 уголовных дела, в том числе в отношении шести сторонников украинского националистического движения "Правый сектор" (запрещено в России), 20 лиц осуждены.
Кроме того, в Крыму активизирована работа по выявлению правонарушений в области миграционного законодательства, заявил секретарь Совета безопасности России.
"В отношении 350 иностранных граждан приняты решения о запрете въезда на полуостров. Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности", - сказал Патрушев на совещании во вторник.
Он отметил, что в рамках выполнения решений Совбеза, на полуострове была активизирована работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, и сообщил, что в республике повышена укомплектованность подразделений по вопросам миграции.
"В настоящее время дефицит кадров в этих подразделениях составляет в республике Крым 7%, а в Севастополе - 10%. Это вполне рабочий некомплект. Принятые меры способствовали выявлению почти 7800 административных правонарушений", - сказал Патрушев.
При этом глава Совбеза РФ констатировал большое количество нарушений требований антитеррористической защищенности объектов и территорий в Крыму.
"Проведенные проверки мест массового пребывания людей свидетельствуют о многочисленных нарушениях требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности, а также требований градостроительного законодательства", - сказал Патрушев.
Он отметил, что незавершённым остаётся создание комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
"Не начата работа по разминированию Инкерманских штолен от снарядов времен Великой Отечественной войны. На безотлагательное решение этого вопроса ещё раз указал президент России в апреле текущего года", - сказал Патрушев.
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