Вспышка геморрагической лихорадки зафиксирована в Саратовской области

21.05.19 15:46

© РИА Новости. Валерий Мельников

21 мая. Interfax-Russia.ru - В Саратовской области с начала мая зафиксировано 65 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в 2,8 раза, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

"Инфицирование в 60% случаев произошло при посещении природного парка "Кумысная поляна" (Саратов), в 40% случаев - при работе на садово-огородных участках. Наиболее активные природные очаги ГЛПС расположены в зеленой зоне Саратова (Кумысная поляна), Аткарском, Калининском, Татищевском, Саратовском, Вольском, Лысогорском, Петровском районах области", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что последнее резкое увеличение активности природных очагов ГЛПС в регионе наблюдалось в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.