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21.05.19 15:59

Голикова призвала развивать трудовую мобильность населения

© РИА Новости. Максим Богодвид
21 мая. Interfax-Russia.ru - В России нужно создавать условия для большей трудовой мобильности населения, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы должны содействовать тому, чтобы в нашей стране развивалась трудовая мобильность. И вы имели возможность, не получив профессию в том городе, в котором вы родились, учились, и на том предприятии, с которого вас сократили, куда-то переехать, предъявить свои компетенции, и там они оказались востребованными. Возможно, получить переподготовку, дополнительное образование, которые сейчас предоставляют высшие учебные заведения, чтобы получить новую компетенцию", - сказала Голикова в Казани на пленарном заседании "Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики" в рамках финала национального чемпионата Worldskill.

"Государство содействует работодателям, которые привлекают на работу людей из других регионов. Регионам, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом того, что это особый приоритет для страны, с учетом того, что там есть особая программа развития, мы даем так называемые подъемные в 1 млн рублей, чтобы человек мог приехать, снять жильё, перевезти семью, обрести там своё дело, новую профессию", - сказала Голикова.

По ее словам, за три года туда переехали 1748 молодых людей. "Вы скажете - это мало? Но на самом деле - это немало, это люди квалифицированные, которые там востребованы и могут себя там реализовать", - заявила Голикова.

Говоря о трудоустройстве россиян в целом Голикова отметила, что за четыре года существования портала "Работа в России" размещенной на нем информацией воспользовались 62 млн человек. По ее словам, на сегодняшний день этот интерактивный ресурс дает в том числе возможность пройти профподготовку.

"К этому сайту ("Работа в России" - ИФ) за период его существования обратились 62 млн человек. Очень многие благодаря информации, предоставленной на этом ресурсе, получили или обрели новую профессию. Из статичного информационного ресурса, который мы делали, он сейчас превращается в интерактивный ресурс, который дает возможность пройти профподготовку, который работает с Worldskills", - сказала Голикова на пленарном заседании "Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики" в рамках финала национального чемпионата Worldskills в Казани.

Финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит в Казани с 20 по 24 мая.

Соревнования национального чемпионата проводятся по компетенциям шести блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, сферы услуг, а также транспорта и логистики.

На соревновательной площадке представлено 93 компетенции, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям будут состязаться юниоры - участники WorldSkills Russia Juniors.

В финале VII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в Казани принимают участие 1513 конкурсанта, из них - 152 иностранных, 363 конкурсанта-юниора. Экспертное сообщество представляют 1274 компатриота.

Также рамках чемпионата запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений. В повестке сессий - обсуждение вопросов подготовки национальной сборной, кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодежных проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнеров движения.

Кроме того, в рамках чемпионата состоится состязание специалистов старше 50 лет. Это новое направление чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, которое получило название "Навыки мудрых".

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