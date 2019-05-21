Казань готова к проведению мирового чемпионата Worldskills

21.05.19 16:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 мая. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила о готовности Казани к проведению 45-го мирового чемпионата Worldskills.

"Казань готова к проведению мирового чемпионата. Это мнение всех коллег, которые сегодня здесь работали. Я думаю, что это и мнение наших зарубежных коллег. Мы отработали практически все вопросы", - сказала Голикова журналистам по итогам пленарного заседания "Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики" в рамках финала национального чемпионата Worldskills в Казани.

Она подчеркнула, что организаторы чемпионата ждут все команды, болельщиков и поклонников Worldskills.

"Российская Федерация и Республика Татарстан готовы продемонстрировать лучшее, что у нас есть. Сегодня национальный чемпионат. Мы видим наших ребят, видим, как они стараются, готовятся. Искренне хотим пожелать успехов нашей национальной сборной", - добавила Голикова.

Важной составляющей мирового чемпионата, по ее словам, будет деловая программа. "Деловая программа важна, потому что она должна попытаться ответить на вопросы, какой вызов сегодня стоит перед нашим образованием, перед нашим рынком труда, как мы готовы перестроиться, и какие возможности мы готовы предоставить нашим детям и в связи с этим трансформировать образовательный процесс в России", - подчеркнула Голикова.

45-й мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года и соберет молодых профессионалов более чем из 60 стран, участники будут соревноваться в 56 компетенциях. Ожидается, что в нем примут участие 1600 конкурсантов.