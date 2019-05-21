Прервано движение поездов между Пензой и Сызранью после схода вагонов с рельсов

21.05.19 16:50

© РИА Новости. Олег Минеев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Восемь порожних цистерн в составе грузового поезда, следовавшего по направлению Инза-Барыш (Ульяновская обл.), сошли с рельсов во вторник.

Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в одной из соцсетей министр промышленности и транспорта региона Дмитрий Вавилин. "На участке прервано пассажирское и грузовое сообщение. На месте работают специалисты (ведомства - ИФ), министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД" - ИФ), прокуратуры, МВД. Решается вопрос о восстановлении курсирования пассажирских поездов", - написал он.

В свою очередь, региональное управление МЧС сообщило, что инцидент произошел в 14:00 МСК. "На данный момент задержки пассажирских поездов нет. Организован объезд", - отмечают спасатели. Восстановительные работы проводят 37 человек и 12 единиц техники. К месту направлены два восстановительных поезда ОАО "Российские железные дороги". Как ожидается, работы будут завершены к 21:00 МСК.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, с рельсов сошли с 36 по 43 вагоны грузового поезда, состав из 76 вагонов шел по маршруту Рузаевка (Мордовия) - Октябрьск (Самарская обл.).