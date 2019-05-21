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21.05.19 18:07
США анонсировали новые санкции
В сообщении Госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США поясняется, что санкции вводятся в отношении "Конструкторского бюро приборостроения", расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода "Авангард" и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.
Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет.
Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.
Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки Госдепа США в предыдущие годы, причем - тоже за нарушение режима нераспространения.
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