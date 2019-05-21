США анонсировали новые санкции

21.05.19 18:07

© РИА Новости. Максим Блинов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Власти США объявили о решении ввести санкции против двух предприятий и военного учебного центра в РФ, уличенных в нарушении режима нераспространения.

В сообщении Госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США поясняется, что санкции вводятся в отношении "Конструкторского бюро приборостроения", расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода "Авангард" и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет.

Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.

Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки Госдепа США в предыдущие годы, причем - тоже за нарушение режима нераспространения.