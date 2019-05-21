Теплоходы отменяют заходы в турцентры Татарстана из-за обмеления Волги

21.05.19 18:05

© РИА Новости. Владимир Вяткин

21 мая. Interfax-Russia.ru - Обмеление реки Волга создало проблемы для туристических теплоходов, которые теперь не могут зайти в некоторые турцентры Татарстана, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Госкомитете по туризму республики.

"По состоянию на 21 мая, в Великом Болгаре были отменены заходы восьми теплоходов. До 24 мая в процессе снятия с рейсов находятся четыре теплохода", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, на острове-граде Свияжск отменены заходы трех теплоходов, в процессе снятия с рейса находится один теплоход.

В городе Тетюши были отменены 15 из 20 запланированных на май заходов. Остальные запланированные судозаходы находятся в процессе снятия с рейса.

При этом в туристических центрах, расположенных на реке Кама (Елабуга, Чистополь), проблем с заходом судов нет.