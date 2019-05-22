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22.05.19 06:10
Авиакомпания "Ангара" 4 июня откроет рейсы из Читы в Улан-Удэ
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Ан-24, рассчитанных на 48 пассажиров, по вторникам и четвергам.
На данный момент между городами не существует воздушного сообщения. Вместе с тем, исходя из данных поисковых систем, между городами курсируют автобусы (отправляются дважды в сутки, в пути 9 часов 30 минут), кроме того, через Читу и Улан-Удэ проходят поезда дальнего следования, идущие, к примеру, по маршруту Москва - Пекин и Москва - Владивосток.
Кроме того, с 14 мая авиакомпания "Ангара" начала выполнять авиарейсы из Читы в Хабаровск.
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