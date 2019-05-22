Авиакомпания "Ангара" 4 июня откроет рейсы из Читы в Улан-Удэ

22.05.19 06:10

© РИА Новости. Максим Блинов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Ангара" (базируется в Иркутске) с 4 июня начнет выполнять регулярные субсидируемые авиарейсы из Читы в Улан-Удэ, говорится в сообщении правительства Забайкальского края.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Ан-24, рассчитанных на 48 пассажиров, по вторникам и четвергам.

На данный момент между городами не существует воздушного сообщения. Вместе с тем, исходя из данных поисковых систем, между городами курсируют автобусы (отправляются дважды в сутки, в пути 9 часов 30 минут), кроме того, через Читу и Улан-Удэ проходят поезда дальнего следования, идущие, к примеру, по маршруту Москва - Пекин и Москва - Владивосток.

Кроме того, с 14 мая авиакомпания "Ангара" начала выполнять авиарейсы из Читы в Хабаровск.