Космический аппарат "Метеор-М" доставлен на космодром Восточный в Приамурье

22.05.19 06:12

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Космический аппарат (КА) "Метеор-М" №2-2, который летом будет выведен на околоземную орбиту, а также оборудование для его сборки, доставлены на космодром Восточный (Амурская область), сообщает в среду пресс-служба центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса).

"Выведение КА "Метеор-М" №2-2 - основная функциональная задача для проведения пятого запуска с Восточного. Разработчик и изготовитель космического аппарата - корпорация "ВНИЭМ". "Метеор-М" № 2-2 - это спутник гидрометеорологического назначения", - говорится в сообщении.

Также на космодром Восточный прибыл разгонный блок "Фрегат", который транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установлен на рабочее место. Ведутся его пневматические и электрические испытания.

Блоки ракеты-носителя "Союз-2.1б" находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, створки головного обтекателя в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов.