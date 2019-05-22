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22.05.19 06:17
Сотрудница банка на Камчатке похитила почти 30 млн руб.
"Фигурантка дела похитила принадлежащие банку 14 миллионов рублей и более 13 миллионов рублей у одного из его клиентов", - говорится в сообщении.
О каком банке идет речь, не уточняется.
По версии следствия, обвиняемая выдала деньги с клиентского счета по вкладу, получила их лично и распорядилась по своему усмотрению.
Тогда же, получив деньги от доверенного лица одного из клиентов банка, она похитила их, не зачислив на открытый в этот же день счет.
Спустя время, укак сообщается, женщина аналогичным способом присвоила деньги банка, находящиеся на счетах нескольких его клиентов.
"Для сокрытия хищения бывшая банковская служащая подделывала подписи клиентов в расходных ордерах, а также уничтожала приходные ордера, аннулируя операции по открытию счетов", - отмечают в полиции.
Противоправные действия сотрудницы выявила служба собственной безопасности банка, о чем они сообщили в полицию.
По п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража" и по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение" фигурантке дела грозит до 10 лет лишения свободы.
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