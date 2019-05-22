Сотрудница банка на Камчатке похитила почти 30 млн руб.

22.05.19 06:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 мая. Interfax-Russia.ru - В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела 33-летней экс-сотрудницы банка, обвиняемой в присвоении и краже 27 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба управления МВД России по краю.

"Фигурантка дела похитила принадлежащие банку 14 миллионов рублей и более 13 миллионов рублей у одного из его клиентов", - говорится в сообщении.

О каком банке идет речь, не уточняется.

По версии следствия, обвиняемая выдала деньги с клиентского счета по вкладу, получила их лично и распорядилась по своему усмотрению.

Тогда же, получив деньги от доверенного лица одного из клиентов банка, она похитила их, не зачислив на открытый в этот же день счет.

Спустя время, укак сообщается, женщина аналогичным способом присвоила деньги банка, находящиеся на счетах нескольких его клиентов.

"Для сокрытия хищения бывшая банковская служащая подделывала подписи клиентов в расходных ордерах, а также уничтожала приходные ордера, аннулируя операции по открытию счетов", - отмечают в полиции.

Противоправные действия сотрудницы выявила служба собственной безопасности банка, о чем они сообщили в полицию.

По п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража" и по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение" фигурантке дела грозит до 10 лет лишения свободы.