Площадь лесных пожаров в Прибайкалье превысила 3 тыс. га

22.05.19 06:24

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

22 мая. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было выявлено 23 новых лесных пожара и 18 ликвидировано, продолжается тушение 22 очагов на общей площади 3,2 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В лесном фонде за сутки ликвидировано 17 пожаров, из которых девять - вновь обнаруженные. Общая площадь потушенных очагов составила 947,9 га (...). Еще один очаг площадью 3 га ликвидирован на территории Ангарского городского лесничества", - говорится в сообщении.

Четыре возгорания потушили в Братском районе, три - в Тайшетском, по два - в Зиминском и Киренском районах, по одному - в Баяндаевском, Чунском, Нукутском, Иркутском, Нижнеудинском, Куйтунском районах и городе Ангарск.

В локализованном состоянии на утро 22 мая перешло 12 пожаров площадью 2 тыс. 181 га: по одному в Эхирит-Булагатском, Аларском, Братском, Тулунском, Иркутском, Шелеховском, Усольском, Жигаловском, Черемховском, Усть-Кутском районах и Ангарске.

Действующими остаются 10 пожаров площадью 1017,5 га: два в Шелеховском районе, по одному в Баяндаевском, Качугском, Черемховском, Усть-Кутском, Иркутском, Нижнеудинском, Куйтунском районах и на территории Ангарского городского лесничества.

В сообщении отмечается, что с начала пожароопасного сезона за нарушения правил пожарной безопасности в лесах Прибайкалья наложено 417 административных штрафов на общую сумму около 4,5 млн рублей.

Как ранее сообщалось, утром во вторник в регионе тушили 19 лесных пожаров на общей площади 2 тыс. 578 га, из которых девять были локализованы на 2,4 тыс. га.