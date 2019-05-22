Дело о хищении 100 млн рублей у дольщиков возбуждено в Новосибирске

22.05.19 06:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция по материалам прокурорской проверки возбудила уголовное дело о хищении средств дольщиков руководителями ЗАО "Скимс" в Новосибирске, сообщает прокуратура региона.

"Установлено, что руководство ЗАО "Скимс" с 2014 год по 2016 год заключало с гражданами (не менее 46 дольщиков) договоры участия в долевом строительстве дома 10 по ул. Декабристов в Новосибирске без намерения осуществить строительство в полном объеме. Ущерб составил не менее 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 17 мая следователь следственной части Следственного управления УМВД России по Новосибирску возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).