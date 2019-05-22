Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за подтоплений

22.05.19 06:38

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 мая. Interfax-Russia.ru - Восемь приусадебных участков подтоплены паводком в Чарышском районе Алтайского края, сообщает пресс-центр правительства региона в среду.

"В связи с подъемом уровня воды в реке Чарыш в районе села Чарышское действует оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Уровень воды составляет 219 сантиметров (при критическом 180 сантиметров). Подтоплены восемь приусадебных участков. Прогнозируется дальнейший незначительный рост уровня воды со стабилизацией в ближайшие часы", - говорится в сообщении.

В районе введен режим повышенной готовности, все службы муниципальной подсистемы предупреждения и реагирования на ЧС привлечены к подготовительной работе. Население регулярно информируют о подготовленных на случай эвакуации пунктах временного размещения.

"Жителей улиц, расположенных в опасной зоне, подготовили к возможному осложнению обстановки. Приведена в готовность к проведению аварийно-спасательных работ аэромобильная группировка. Часть группировки уже отправилась в район вместе с краевыми спасателями", - подчеркивается в пресс-релизе.