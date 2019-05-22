Виртуальные концертные залы и современные библиотеки появятся в Томской области

22.05.19 06:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Четыре виртуальных концертных зала и шесть модельных библиотек появятся в Томской области в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба администрации региона в среду.

Виртуальные концертные залы планируется создать в детских школах искусств Кедрового и Стрежевого, городском доме культуры Колпашева и Томской областной филармонии.

"Залы оснастят мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, чтобы жители муниципалитетов в реальном времени и в высоком качестве могли смотреть видеозаписи и онлайн-трансляции концертов ведущих российских музыкальных коллективов и других культурных мероприятий", - говорится в пресс-релизе.

Проекты создания модельных библиотек реализуют в Кожевникове, Молчанове, Богашеве, Кисловке, Томске и Асине.

Это будут новые и современные по формату библиотеки: со скоростным интернетом и доступом к электронным ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, на базе библиотек будут работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.

На создание модельных библиотек и открытие виртуальных концертных залов Томская область получит в 2019 году из федерального бюджета 48,54 млн рублей, а всего в 2019-2021 годах в рамках нацпроекта на развитие сферы культуры в регион направят 129,61 млн рублей, в том числе 107,63 млн рублей - из федерального бюджета.