Бывший глава научного центра "Вектор" предстал перед судом в Новосибирске

22.05.19 07:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 мая. Interfax-Russia.ru - Новосибирский районный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего и.о. гендиректора Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" Валерия Михеева, говорится в материалах суда.

Михеев обвиняется по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Адвокат Михеева Геннадий Шишебаров сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что на состоявшемся накануне заседании его подзащитный виновным себя не признал и заявил о необоснованности обвинений.

По материалам дела, сообщил адвокат, Михеев подписал акты приемки не до конца выполненных строительно-монтажных работ по кондиционированию и вентиляции при реконструкции одного из корпусов ГНЦ, в результате подрядчику было перечислено около 30 млн рублей.

"Этот госконтракт был заключен еще до Михеева (возглавлявшего "Вектор" в 2014 - 2016 гг. - ИФ), и итоге все работы были выполнены. В арбитраже рассмотрены все споры между подрядчиком и заказчиком, за исключением одного, касающегося систем кондиционирования", - отметил адвокат.

По словам защитника, он и его подзащитный заявили ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы, суд ходатайство отклонил.

"В рамках уголовного дела экспертиза не проводилась, все обвинения основаны на заключении комиссии, в которую входили только сотрудники "Вектора", подрядчик в ее работе не участвовал", - сказал адвокат.