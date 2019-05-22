Боевые пловцы и экипаж катера "Грачонок" провели учения в Черном море

22.05.19 08:32

Фото пресс-службы Черноморского флота

22 мая. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие выполняют провели спуски и провели корабельные учения на быстроходном противодиверсионном катере многоцелевого назначения "Грачонок" в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) России во вторник.

"Боевые пловцы как одиночно, так и в составе групп выполняют задачи по подводному ориентированию, противодиверсионному обследованию акваторий и причалов в различное время суток", - говорится в пресс-релизе.

Тем временем, экипаж "Грачонка" провел корабельные учения по обнаружению подводных пловцов, а также выполнил стрельбы и гранатометания из штатного вооружения катера.

Кроме того, экипаж корабля нашел затопленные объекты с помощью комплекса "Кальмар" с телеуправляемым подводным аппаратом.

Учение противодиверсионных сил является плановым и проводится на специально оборудованных участках морского побережья, уточняет штаб ЧФ.