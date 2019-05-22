Полярный день пришел в Мурманск

22.05.19 08:39

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 мая. Interfax-Russia.ru - На широте Мурманска в среду начинается полярный день - период, в течение которого солнце будет находиться выше линии горизонта круглосуточно, сообщили "Интерфаксу" в мурманском Гидрометцентре.

"На широте Мурманска полярный день наступает 22 мая и длится до 22 июля. Севернее - в Териберке, Вайда-губе, Никеле он наступил раньше и продлится на сутки-двое дольше", - рассказала климатолог Александра Анциферова.

Собеседник агентства отметила, что в южной части Мурманской области продолжительность полярного дня значительно меньше. Так, в Чаваньге (труднодоступное село в Терском районе на побережье Белого моря) полярный день наступает только 12 июня и длится до 2 июля. В Зареченске и Ковде, которые расположены еще южнее, полярного дня нет, там наблюдаются белые ночи.

Как сообщалось, в Хибинах явление полярного дня будут использовать для развития туризма в летний сезон. Фестиваль "Полярный день 2019" пройдет 29 июня - 7 июля, он объединит культурные, творческие и спортивные события, турниры, соревнования и музыкальные марафоны. Организаторы намерены разнообразить каждый день фестиваля - пройдут веломарафоны, пленэры, рок-фестивали, мастер-классы, пройдут сессии по подводному туризму, туристическим маршрутам.