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22.05.19 08:39
Полярный день пришел в Мурманск
"На широте Мурманска полярный день наступает 22 мая и длится до 22 июля. Севернее - в Териберке, Вайда-губе, Никеле он наступил раньше и продлится на сутки-двое дольше", - рассказала климатолог Александра Анциферова.
Собеседник агентства отметила, что в южной части Мурманской области продолжительность полярного дня значительно меньше. Так, в Чаваньге (труднодоступное село в Терском районе на побережье Белого моря) полярный день наступает только 12 июня и длится до 2 июля. В Зареченске и Ковде, которые расположены еще южнее, полярного дня нет, там наблюдаются белые ночи.
Как сообщалось, в Хибинах явление полярного дня будут использовать для развития туризма в летний сезон. Фестиваль "Полярный день 2019" пройдет 29 июня - 7 июля, он объединит культурные, творческие и спортивные события, турниры, соревнования и музыкальные марафоны. Организаторы намерены разнообразить каждый день фестиваля - пройдут веломарафоны, пленэры, рок-фестивали, мастер-классы, пройдут сессии по подводному туризму, туристическим маршрутам.
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