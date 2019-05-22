Более 20 кораблей Каспийской флотилии провели тренировку по противовоздушной обороне

22.05.19 08:42

© РИА Новости. Руслан Алибеков

22 мая. Interfax-Russia.ru - Корабельные расчёты ПВО Каспийской флотилии провели тренировку по противовоздушной обороне на территории Астраханской области и Республики Дагестан, сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа.

"Зенитчики Каспийской флотилии отработали обнаружение, захват и радиоэлектронное подавление воздушных целей условного противника, используя системы противовоздушной обороны боевых кораблей. Также провели обнаружение, захват, радиоэлектронное подавление и условное уничтожение беспилотных летательных аппаратов на различных дальностях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировочные мероприятия были проведены в пунктах базирования Каспийской флотилии на территории Астраханской области и Дагестана во взаимодействии с мобильными группами радиоэлектронной борьбы, которые успешно отразили условный массированный ракетно-авиационный удар условного противника.

В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию "противника" средствами противовоздушной обороны кораблей.

Особое внимание в ходе тренировки было уделено сокращению командирами расчетов времени на принятие решения, а также действиям при входе крылатых ракет в дальнюю границу зоны поражения зенитных ракетных комплексов.

Всего в тренировке было задействовано более 20 кораблей Каспийской флотилии, находящихся в различных пунктах базирования. Также наземные и корабельные средства ПВО и более 90 единиц военной техники, выполнено около 40 различных нормативов, обнаружено 114 воздушных целей.