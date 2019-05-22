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22.05.19 09:04

Московская компания покрасит мост через Иртыш в Ханты-Мансийске за 272 млн рублей

© РИА Новости. Руслан Кривобок
22 мая. Interfax-Russia.ru - Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа определил подрядчика для покраски мостового перехода "Красный дракон" через реку Иртыш в Ханты-Мансийске, следует из материалов сайта госзакупок.

На аукцион заявился только один участник - ООО "Пелискер", в связи с чем торги были признаны несостоявшимися. В результате принято решение о заключении контракта с единственным заявителем.

Подрядчик должен провести текущий ремонт и покраску моста в срок не позднее 30 октября 2019 года. Стоимость контракта составит 272 млн рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Пелискер" зарегистрировано в Москве, компания занимается строительством мостов и тоннелей. 60% уставного капитала ООО принадлежит Леониду Лейкину, 30% - Владимиру Корню.

Как сообщалось, в 2018 году департамент госзаказа ХМАО дважды объявлял аукцион на покраску моста через Иртыш, однако, торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Мост через Иртыш был открыт в черте Ханты-Мансийска на федеральной автомобильной дороге "Югра" в сентябре 2004 года. Его длина составляет 1 тыс. 315,9 м, ширина - 11,5 м, высота - 15 метров. Изначально мост был выкрашен в красный насыщенный цвет, впоследствии краска выцветала под воздействием ультрафиолетовых лучей, и в настоящее время мост имеет желто-оранжевый оттенок.

Наименование "Красный дракон" мост получил благодаря схожести объекта "с драконом, который выгнул спину перед прыжком". Объект является достопримечательностью Ханты-Мансийска и туристическим объектом, он занял второе место в конкурсе "Самый красивый мост России".

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