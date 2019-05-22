Посетителей одного из магазинов в ТРЦ "Зимняя вишня" заперли во время пожара

22.05.19 09:35

Фото Александра Левчука

22 мая. Interfax-Russia.ru - Заводской районный суд Кемерово начал в среду допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Судья сообщил, что планируется допросить десять человек, в том числе двух несовершеннолетних. За состоянием детей в суде следит психолог. Один из потерпевших является сотрудником СИЗО N1, в котором содержатся подсудимые.

Тринадцатилетняя потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" заявила в суде, что охранники ТРЦ при возгорании заперли посетителей магазина обуви.

В момент пожара она находилась с мамой у кассы магазина обуви на втором этаже ТРЦ, пояснила потерпевшая.

"Мы спросили у охранников, что происходит, они сказали, что не знают. Кто-то крикнул, что начался пожар. Охранники заперли двери главного и запасного входов, нас не выпускали из магазина, больше они ничего не делали", - сказала девочка.

По ее словам, чуть позже охранники открыли центральный вход для посетителей.

"На второй день (после пожара - ИФ) начались приступы, связанные с дыханием. Также не могла ходить, не чувствовала ног, задыхалась, кружилась голова, темнело в глазах. Поэтому я отпросилась в школе, позвонила маме, чтобы та за мной приехала", - рассказала ребенок.

Она отметила, что, по словам врачей, недомогание со временем пройдёт, но педиатр нашел отклонения в работе сердца, и больше года ситуация ухудшается - приступы стали чаще, несмотря на лечение.

Отвечая на вопросы прокурора, девочка сообщила, что во время пожара работников ТРЦ она не видела, эвакуацией никто не руководил.

Мальчик во время допроса сообщил, что до пожара он находился с другом без родителей в кинотеатре, через 40 минут после начала сеанса персонал потребовал эвакуироваться, но часть людей осталась в зале.

"Спускался по запасной лестнице, к ней нас с другом отвел персонал. Таблички с выходами я видел, звуков сигнализации не было. Когда мы вышли, там стояла скорая и пожарные, я надышался угарным газом, друг получил ожоги (дыхательных путей - ИФ)", - сказал ребенок.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.

Рассмотрение дела по существу началось 16 мая.