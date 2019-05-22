Козак не видит оснований говорить об обострении ситуации на топливном рынке РФ

22.05.19 09:43

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 мая. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак считает, что говорить об обострении ситуации на российском топливном рынке рано и оснований для этого нет.

Как сообщалось, Российский топливный союз (РТС) вновь направил курирующему отрасль вице-премьеру письмо о проблемах на рынке нефтепродуктов. В очередном обращении профильный союз обращает внимание Козака на неожиданно обострившую ценовую ситуацию в мае 2019 года.

"Есть такое право обратиться у кого угодно. Есть ли к этому основания? Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога",- сказал вице-премьер.

"Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет. Я понимаю их (трейдеров - ИФ) - они заботятся о том, чтобы сохранить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале, в марте, когда цены на моторное топливо и мировые цены были достаточно низкими",- сказал Козак, отметив, что пока не планирует обсуждать этот вопрос с нефтяниками.

РТС обращает внимание, что за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.

Причинами этого РТС считает несколько факторов. В их числе: сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на НПЗ; уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, вызванного вытеснением с рынка суррогатного и контрафактного топлива; увеличение поставок топлива на экспорт.

Кроме того, одной из причин роста цен, по мнению РТС, является также "недостаточная эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен, что обеспечивает возможность некоторым НПЗ и демпфер получать, и крупнооптовые цены держать выше экспортного паритета".