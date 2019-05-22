|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.05.19 10:06
Двое предполагаемых террористов ликвидированы во Владимирской области
"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте НАК.
В нем отмечается, что "личности бандитов предварительно установлены". "По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе.
В ведомстве также сообщили, что на месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.
"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не допущено", - говорится в сообщении.
Касаясь деталей операции, в НАК сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Владимирской области органами ФСБ была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в городе Кольчугино, вооружённых лиц, планировавших совершить террористический акт.
"В целях недопущения его совершения и обеспечения безопасности граждан начальником областного управления ФСБ было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на территории Кольчугино с 00:35 22 мая соответствующего правового режима. Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы", - сообщили в пресс-центре.
Как следует из фотоснимков, обнародованных пресс-центром НАК, пристанищем боевиков служило одноэтажное бревенчатое строение, возведенное явно несколько десятилетий назад.
На кадрах видно, что двор заставлен домашней утварью и стройматериалами, в доме имеются признаки капитального ремонта - вставлены новые стеклопакеты, уложена новая металлическая кровля.
На снимках также зафиксировано найденное оружие - пистолет ПМ (из него стреляли до последнего патрона, судя по положению затворной рамы) и взрывное устройство.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в среду выразил благодарность сотрудникам силового ведомства, проводившим операцию по ликвидации боевиков минувшей ночью в Кольчугино.
"Я благодарю ФСБ за блестяще проведенную операцию. За то, что предотвратили трагедию, не допустили потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов", - написал Сипягин в своем аккаунте в соцсети.
Он отметил, что бандиты скрывались в частном секторе, в считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся.
"Это очередной сигнал всем нам о том, насколько близко террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живем, работаем, растим детей", - написал губернатор.
|
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket