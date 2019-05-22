Двое предполагаемых террористов ликвидированы во Владимирской области

22.05.19 10:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 мая. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы ликвидировали двух предполагаемых сторонников террористической организации, укрывавшихся в доме во Владимирской области, сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте НАК.

В нем отмечается, что "личности бандитов предварительно установлены". "По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве также сообщили, что на месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не допущено", - говорится в сообщении.

Касаясь деталей операции, в НАК сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Владимирской области органами ФСБ была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в городе Кольчугино, вооружённых лиц, планировавших совершить террористический акт.

"В целях недопущения его совершения и обеспечения безопасности граждан начальником областного управления ФСБ было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на территории Кольчугино с 00:35 22 мая соответствующего правового режима. Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы", - сообщили в пресс-центре.

Как следует из фотоснимков, обнародованных пресс-центром НАК, пристанищем боевиков служило одноэтажное бревенчатое строение, возведенное явно несколько десятилетий назад.

На кадрах видно, что двор заставлен домашней утварью и стройматериалами, в доме имеются признаки капитального ремонта - вставлены новые стеклопакеты, уложена новая металлическая кровля.

На снимках также зафиксировано найденное оружие - пистолет ПМ (из него стреляли до последнего патрона, судя по положению затворной рамы) и взрывное устройство.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в среду выразил благодарность сотрудникам силового ведомства, проводившим операцию по ликвидации боевиков минувшей ночью в Кольчугино.

"Я благодарю ФСБ за блестяще проведенную операцию. За то, что предотвратили трагедию, не допустили потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов", - написал Сипягин в своем аккаунте в соцсети.

Он отметил, что бандиты скрывались в частном секторе, в считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся.

"Это очередной сигнал всем нам о том, насколько близко террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живем, работаем, растим детей", - написал губернатор.