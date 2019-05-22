Свыше 400 военнослужащих находятся в готовности для борьбы с лесными пожарами в Бурятии

22.05.19 10:21

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

22 мая. Interfax-Russia.ru - Пожарные команды из более 400 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) сформированы для борьбы с природными возгораниями в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО в среду.

"Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, и оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные (торфяные)", - говорится в сообщении.

В состав каждой группы входят автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и авторазливочные станции. Также все пожарные команды оснащены средствами связи, индивидуальной и медицинской защиты, в том числе дыхательными аппаратами.

При необходимости военные готовы привлечь вертолеты армейской авиации, оборудованные водосливными устройствами, а также расчеты беспилотников. Прошли проверку пожарные водоемы, системы подачи воды и пожарные щиты.

Как сообщалось, в центральной части Бурятии установился наивысший - пятый класс пожарной опасности, доступ в лес ограничен.