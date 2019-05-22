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22.05.19 10:21
Свыше 400 военнослужащих находятся в готовности для борьбы с лесными пожарами в Бурятии
"Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, и оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные (торфяные)", - говорится в сообщении.
В состав каждой группы входят автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и авторазливочные станции. Также все пожарные команды оснащены средствами связи, индивидуальной и медицинской защиты, в том числе дыхательными аппаратами.
При необходимости военные готовы привлечь вертолеты армейской авиации, оборудованные водосливными устройствами, а также расчеты беспилотников. Прошли проверку пожарные водоемы, системы подачи воды и пожарные щиты.
Как сообщалось, в центральной части Бурятии установился наивысший - пятый класс пожарной опасности, доступ в лес ограничен.
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