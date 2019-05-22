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22.05.19 10:28

Суд арестовал ростовского замгубернатора Сидаша по делу о превышении полномочий

© РИА Новости. Евгений Одиноков
21 мая. Interfax-Russia.ru - Районный суд в Ростове-на-Дону избрал заместителю губернатора региона по ЖКХ Сергею Сидашу меру пресечения в виде ареста, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По решению суда он арестован", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о возбуждении в отношении Сидаша уголовного дела по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Сидаш был задержан в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела, у него дома и в рабочем кабинете оперативники провели обыски. Источник агентства отмечал, что Сидаш задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.

В конце марта 2019 года в отношении бывшего министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглова следователи возбудили дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он был арестован.

Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Подсудимые подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которые были присвоены.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 27 сентября 2016 года Сидаш является заместителем губернатора Ростовской области.

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