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22.05.19 10:31

Россия и Норвегия проведут в конце мая спасательное учение "Баренц"

© РИА Новости. Павел Львов
22 мая. Interfax-Russia.ru - Российские и норвежские моряки отработают на совместном учении спасение людей и ликвидацию загрязнения Арктики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота в среду.

"Основные цели учения - отработка совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, учение пройдёт в конце мая. Ранее в пресс-службе сообщали, что учение пройдет в районе Варангер-фьорда, как в международных водах, так и на морской границе между Россией и Норвегией.

"От Северного флота на учении будут задействованы спасательно-буксирное судно "Алтай", противолодочный самолёт Ил-38, способный также выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, и вертолет Ка-27 ПС", - добавили в пресс-службе.

Международное учение "Баренц" проводится ежегодно в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегии "О сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море" от 04 октября 1995 года. Руководство учением поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.

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