|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.05.19 10:31
Россия и Норвегия проведут в конце мая спасательное учение "Баренц"
"Основные цели учения - отработка совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, учение пройдёт в конце мая. Ранее в пресс-службе сообщали, что учение пройдет в районе Варангер-фьорда, как в международных водах, так и на морской границе между Россией и Норвегией.
"От Северного флота на учении будут задействованы спасательно-буксирное судно "Алтай", противолодочный самолёт Ил-38, способный также выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, и вертолет Ка-27 ПС", - добавили в пресс-службе.
Международное учение "Баренц" проводится ежегодно в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегии "О сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море" от 04 октября 1995 года. Руководство учением поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket