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22.05.19 10:43
Комплекс новых мер поддержки предпринимателей реализуют в Приморье
"Мы, как и обещали предпринимателям, расширили меры поддержки для предпринимательства, в бюджете заложили не 650 млн, а 740 млн руб. Дополнительно направлены средства на модернизацию горнорудного производства горно-химической компании "Бор" в Дальнегорске, порядка 500 млн руб. Это сделано для того, чтобы в течение двух-трех лет эта компания вышла на безубыточность, могла работать самостоятельно", - сказал губернатор.
Также выделены дополнительное финансирование на сельское хозяйство, поддержка оказывается с привязкой к расширению посевных площадей и увеличению урожайности. Также создана краевая государственная микрокредитная компания, которая предоставляет займы малому и среднему бизнесу под 7,75% годовых.
Один из приоритетов - предпринимательство в сфере сельского хозяйства.
"У наших стран-соседей есть интерес к экспорту сои, молочной продукции. Эта отрасли должна стать локомотивом развития, и мы ее поддержим", - сказал Кожемяко.
Он поручил решить вопрос с организацией в Приморье специализированной лаборатории по сертификации сельхозпродукции, предназначенной на экспорт, о чем не раз просили производители.
Также власти планируют активнее привлекать представителей малого и среднего бизнеса к исполнению госзаказа. Это поможет создать новые рабочие места и развивать производство.
Глава региона пообещал поддержку IT-компаниям.
"Мы готовы разработать новые меры поддержки для IT-компаний, которые сейчас вводят элементы цифровизации. Кстати, для впервые создаваемых предприятий в этой сфере и еще по ряду отраслей с 1 января мы в два раза снизили ставку по упрощенной системе налогообложения. Это уже привело к росту численности субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе у нас перерегистрируются компании из других регионов", - сказал Кожемяко.
"Думаю, эти меры дают результаты, конечно, они не окончательные. Мы будем внедрять новые меры поддержки, делать так, чтобы бизнесу было комфортно работать в Приморском крае", - резюмировал губернатор.
В ходе пленарного заседания конференции предприниматели из разных городов и районов обсудили с главой региона, представителями администрации вопросы, касающиеся проблем транспортного сообщения, поддержки сельского хозяйства, лесной отрасли, субсидий, социального предпринимательства, взаимодействия с контролирующими структурами и другие актуальные темы.
Врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко сообщил, что на краевой конференции предприниматели получили декларацию, в которой указаны приоритетные направления развития экономики, а также новые меры поддержки по ним, которые уже работают или появятся в течение года.
"Постараемся сделать работу по этим направлениям максимально простой и понятной. Это туризм и сопутствующие отрасли, информационные технологи, сельское хозяйство, малые производственные предприятия, которые в том числе могут производить небольшие партии товара, в том числе для государственного заказа", - сказал Богданенко.
В Приморье работают более 90 тысяч предприятий. Они формируют 40% валового регионального продукта и обеспечивают рабочими местами более 270 тысяч приморцев. С января по май текущего года в крае заработали 1,5 тысячи новых субъектов МСП.
Комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса в Приморье, улучшению инвестиционного климата в регионе реализуется в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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