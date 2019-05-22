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22.05.19 10:49
Еще 1 млрд рублей выделят на переселение жителей пермских Березников из зоны провалов
Соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение профильным министерствам по итогам рабочего совещания, посвященного последствиям затопления Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках.
На переселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не планировалось расселять, предполагается направить 1 млрд рублей из трех источников: федерального, регионального бюджетов и средств компании "Уралкалий".
Как сообщил на заседании губернатор региона Максим Решетников, с начала этого года число объектов, признанных аварийными, увеличилось еще на 15 домов, в которых проживает 500 человек. Для них уже строят новые дома, их сдача запланирована на третий квартал 2020 года.
Также Решетников обозначил необходимость дальнейшего строительства дорожной инфраструктуры в микрорайоне для переселенцев.
На эти цели Козак поручил министерствам выделить из федерального бюджета 900 млн рублей.
По данным пресс-службы, всего из зоны техногенной аварии необходимо переселить более 14 тыс. человек. Переселение происходит через использование механизма социальной выплаты.
"На сегодня уже почти 11,5 тыс. человек получили выплаты, более 4,3 тыс. человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется представить соцвыплаты еще 2 722 березниковцам. Таким образом, соцвыплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года", - говорится в сообщении.
"К концу года количество граждан, переехавших в благоустроенное жилье, превысит 6 тыс. человек. Остальные переедут в благоустроенное жилье в течение 2020 года", - отмечает пресс-служба.
Как сообщалось, в октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1 "Уралкалия" в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 года в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта над карстовой полостью, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов.
Проект по строительству жилья для переселенцев финансируется из трех источников: бюджета Пермского края, федерального бюджета и средств ПАО "Уралкалий". Общая сумма финансирования оценивается на сегодняшний день в 9,5 млрд рублей.
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