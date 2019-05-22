Арашуков лишен полномочий сенатора

22.05.19 10:51

© РИА Новости. Антон Денисов

22 мая.Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в уголовных преступлениях, передает корреспондент "Интерфакса".

Решение принято единогласно 153 сенаторами.

Как сказал ранее журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год.

Воробьев напомнил, что по закону сенаторы и депутаты обязаны направлять свои декларации ежегодно до 1 апреля.

"Непредставление этих сведений или несвоевременное представление ведет к лишению статуса. К сожалению, 1 апреля мы увидели, что Арашуков не сдал эти сведения", - пояснил сенатор.

По его словам, специально созданная рабочая группа комиссии изучила обстоятельства и установила, что у Арашукова, находящегося в СИЗО в связи с обвинением в уголовных преступлениях, была возможность направить документы вовремя. Пребывание в изоляторе, по оценке Воробьева, не могло являться причиной неподачи им сведений. "У него была возможность эти сведения сдать", - заявил сенатор.

Он также сообщил, что специально обратился к заместителю председателя Следственного комитета, чтобы узнать, направлял ли Арашуков из СИЗО свою декларацию до 1 апреля. "Они нам сообщили письменно, что Арашуков до 1 апреля никаких вообще документов не отправлял из СИЗО", - сказал Воробьев.

Он отметил, что также направил письмо самому Арашукову с просьбой пояснить, почему он не подал документы. "Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение", - сообщил Воробьев.

"Решение однозначно: в соответствии с законом мы должны выносить вопрос о лишении статуса на рассмотрение нашего пленарного заседания. Другого варианта по закону нет", - добавил он.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с него неприкосновенности и заключении под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора Рауля Арашукова.

Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Руслана Арашукова, сообщил СКР. "Двоюродный брат Арашукова возглавляет дочернее предприятие "Газпрома", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО, отклонив предложение защиты отправить его под домашний арест или отпустить под залог до 10 млн рублей. Рауфу Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Сенатор не признает вину. Он считает свое дело "политическим заказом".

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.