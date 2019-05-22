"Комета" возобновит рейсы вдоль южного побережья Крыма 1 июня

22.05.19 10:39

Фото отдела информационной политики администрации Ялты

22 мая. Interfax-Russia.ru - Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" совершит первый в этом сезоне рейс из Севастополя в Ялту и обратно 1 июня, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в туркомпании "Курорт", которая является оператором по продаже билетов на судно.

"Продажа билетов начнется 29 мая, а 1 июня пойдет первая "Комета" по прошлогоднему расписанию с теми же тарифами", - сказал директор компании Василий Дьяченко.

По его словам, уже закончено строительство еще двух "Комет", предназначенных для морских перевозок по Крыму.

"Таким образом, два судна будут курсировать по маршруту Севастополь - Ялта - Севастополь. Третья "Комета" начнет этим летом ходить между Ялтой и Феодосией", - уточнил Дьяченко.

Точные даты включения в навигацию еще двух "Комет" пока не называются.

"Комета 120М" - быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь - Ялта - Севастополь летом прошлого года дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Тарифы на "Комету" разные: стандарт - 500 рублей, комфорт - 800, для детей - 200.

Перевозками занимается ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки". Компания создана в октябре 2017 года, учредителем является судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), входящий в концерн "Калашников".