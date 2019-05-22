Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Госфильмофондом, Эрмитажем и Большим театром

22.05.19 11:10

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

22 мая. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ обратится в Генпрокуратуру по факту выявления нарушений Госфильмофондом при расходовании средств федерального бюджета, говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год Счетной палатой были выявлены нарушения при реконструкции фильмохранилища Госфильмофонда.

"В целях ухода от проведения конкурентной процедуры Госфильмофонд искусственно раздробил единую закупку на производство общестроительных работ и заключил 6 контрактов стоимостью до 400 тыс. руб. с единственным поставщиком", - говорится в сообщении.

"Помимо этого, Госфильмофонд при определении начальной цены контрактов неправомерно использовал индексы расчета стоимости работ: вместо индексов Минстроя он взял индексы Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию, не вошедшие в Федеральный реестр сметных нормативов. В результате сметная стоимость работ и оборудования оказалась завышена почти на 5 млн рублей", - отметили в Счетной палате.

Как считают в ведомстве, указанный факт свидетельствует о наличии признаков причинения ущерба экономическим интересам государства. В этой связи Счетная палата приняла решение направить обращение в Генеральную прокуратуру.

Также были обнаружены нарушения при расчете объема финансового обеспечения выполнения госзадания. Расчет был выполнен без учета коэффициента от платной деятельности, что привело к завышению суммы бюджетных ассигнований почти на 15 млн рублей.

"При выполнении ФАИП Госфильмофонд не справился с функциями заказчика проектных работ по строительству одного из объектов - хранилищу фильмовых документов. С 2016 г. фонд так и не смог получить положительное заключение госэкспертизы на разработанную проектную документацию. В результате объект в эксплуатацию в 2018 году не введен", - говорится в сообщении.

Счетная палата также проверила исполнение федерального бюджета за 2018 год в Большом театре и Эрмитаже.

"По итогам проверки Эрмитажа Счетная палата отметила низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения - всего 39,5%. Причины - длительные сроки получения подрядчиками разрешений на выполнение работ на объекте культурного наследия", - отметили в сообщении ведомства.

В результате, Эрмитаж не смог в 2018 году завершить четвертый этап строительства фондохранилища, на момент проверки техническая готовность объекта составляла 55%.

В Большом театре Счетная палата выявила признаки нецелевого использования бюджетных средств.

"Речь идет о выплате зарплаты за счет субсидии на госзадание сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом надо отметить, что Театр исправил нарушение еще в ходе проверки, возместив в федеральный бюджет 279,9 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности", - сообщили в Счетной палате.

По итогам проверки Счетная палата также обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене.

Как уточнили в ведомстве, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. При этом самые лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.

"При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение 5 минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам", - заявили в ведомстве.