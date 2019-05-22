Минэкономразвития разрабатывает законопроект о туристическом жилье

22.05.19 11:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство экономического развития разрабатывает законопроект о туристическом жилье, направленный на введение в правовое поле хостелов и других подобных средств размещения, он может быть подготовлен уже к осенней сессии Госдумы, сообщил в среду замминистра Сергей Галкин.

"Можно сказать, что поправки к закону, которые принимаются, сужают круг возможностей для коллективных средств размещения функционировать в легальном поле. Мы совместно с бизнесом сейчас разрабатываем законопроект о туристическом жилье", - сказал он на конференции "Туризм в России: развивая успех", отвечая на вопрос о вступлении в силу закона о запретех хостелов в жилых домах.

По словам Галкина, эта тема начала обсуждаться еще в период работы министерства с системой классификации отелей

"Наша задача - ту часть средств размещения, которая не охвачена законодательством и находится вне правового поля, завести в это поле, дать ей юридически значимый статус и предложить те рамки законодательные, которых она будет функционировать. Закон как концепция подготовлен, в ближайшее время мы его будем более широко обсуждать. Мы думаем, что если не будет большого сопротивления от различных участников процесса, то хотим в осеннюю сессию хотим с этим законопроектом выступить", - добавил он.

В апреле Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", касающийся размещения гостиниц в многоквартирных домах. Законом, который вступит в силу 1 октября 2019 года, вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".