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22.05.19 11:32

Омбудсмен Петербурга потребовал парламентского расследования задержаний на Первомае

© РИА Новости. Александр Гальперин
22 мая. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов в среду выступил перед Законодательным собранием и потребовал провести парламентское расследование по факту нарушения права граждан на свободу мирных собраний в ходе первомайского шествия.

Омбудсмен подчеркнул, что впервые пользуется положенной ему возможностью выступить перед Законодательным собранием в связи с грубым и массовым нарушением прав граждан. Он отметил, что хотел показать подборку видео с задержаниями активистов на Первомае, однако у депутатов "внезапно сломалась аппаратура".

"Необходимо провести парламентское расследование случившегося. В соответствии с законом, именно парламентское расследование даст депутатам возможность выразить свое отношение к нарушению прав человека. Наша общая цель - исключить повторение подобного в Санкт-Петербурге", - подчеркнул Шишлов.

По словам омбудсмена, некоторых людей не допускали на шествие из-за содержания плакатов, что оценивается как политическая цензура средств наглядной агитации. Он также указал на излишне жесткое задержание активистов.

"Организаторы публичного мероприятия не должны просить разрешения собраться и тем более согласовывать свои лозунги и требования. Организаторы лишь уведомляют власти о проведении мероприятия, а власти направляют своего представителя для содействия его проведению. Не власти определяют, что можно скандировать и писать на плакатах. Нарушения определяет закон", - добавил Шишлов.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров поблагодарил омбудсмена за доклад и отметил, что вопросы и выступления не предусмотрены. Вместе с тем, он прокомментировал выступление Шишлова, подчеркнув, что в колонне "Единой России" не было оскорбительных лозунгов, в отличие от оппозиции.

"Что за лозунг - "Едро в помойное ведро"? Когда и как я нарушил кодекс офицерской чести? За что вылили ведро на меня? Я убежден, что мы все должны быть друг к другу внимательны, относиться с уважением, но когда идут призывы разрушать, раздавливать, растаптывать... Такие лозунги уже были, и к чему они привели? Мы разрушили великую Российскую империю. А развал Советского Союза? Тоже аплодировали. Развалили великую державу, души человеческие, сердца рвались. Миллиарды людей на планете Земля из-за этого страдают", - сказал Макаров.

Он призвал коллег к "трепетному отношению к сотрудникам Росгвардии и органов внутренних дел".

Ранее совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил в правоохранительные органы и администрацию Санкт-Петербурга запросы, касающиеся "разгона митинга" 1 мая в северной столице. СПЧ готовит доклад по полученным и изученным материалам.

1 мая полиция задержала ряд участников первомайской манифестации по Невскому проспекту, шедших в колонне оппозиции. После остановки колонны на Невском проспекте в знак протеста против задержаний активистов полиция приступила к новым задержаниям.

По официальным данным полиции, в первомайских праздничных мероприятиях в Петербурге приняли участие около 42 тыс. человек. За нарушения в ходе первомайской акции в центре города в полицию для привлечения к административной ответственности были доставлены порядка 50 человек.

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