Один из сервисов Apple некорректно указывает принадлежность городов Крыма - Левин

22.05.19 11:40

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 мая. Interfax-Russia.ru - В Госдуме попросили Apple устранить некорректное представление территориальной принадлежности городов Крыма к РФ, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Мы констатируем исполнение компанией Apple российского законодательства, вместе с тем остались ещё вопросы, которые требуют дополнительных корректировок со стороны компании", - сказал Левин журналистам в среду.

Он отметил, что "в частности, если по Google картам устранены замечания, которые были со стороны Госдумы, и территория РФ, включая Крым, сегодня отражается целиком, то по одному из сервисов других компаний Apple - речь идёт о погоде - сегодня территориальная принадлежность убрана крымских городов как территории Украины, но вместе с тем мы видим, что они не полностью представлены как территория России.

Он пояснил: "то, что эти города относятся к территории России - эту информацию сервис не дает".

В начале апреля в Госдуме дали компании Apple время до 25 апреля для исправления принадлежности Крыма и Севастополя в приложении "Карты".

Однако затем компания Apple попросила об отсрочке до 10 мая срока исправления территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".

4 апреля председатели комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провели встречу с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько.

В.Морозько был приглашен в Госдуму после информации о том, что в приложении "Карты" на устройствах компании Apple территориальная принадлежность городов Крыма и города Севастополь отображается некорректно, говорилось в сообщении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В.Морозько проинформировал парламентариев, что компания в инициативном порядке обратилась в корпорацию "Apple Inc" с просьбой привести программные продукты в соответствие с российским законодательством, несмотря на то, что что ООО "Эппл Рус" не отвечает за содержание программ, и этими вопросами занимается непосредственно корпорация. Также, по его словам, в настоящее время в приложении "Карты" крымские населенные пункты отображаются как территория России, однако неточности и недоработки, по его словам, в приложениях еще есть, и для их устранения нужно дополнительное время.

Ранее неточное изображение Крыма на картах было отмечено у компании Google.