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22.05.19 11:55
Дольщикам пяти достроенных домов Urban Group начтут выдавать ключи с 24 мая
В сообщении отмечается, что старт выдаче ключей в домах, достроенных Фондом, даст 24 мая заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
В этот день дольщики дома 7 в ЖК "Видный город" получат ключи от своих квартир и кладовок, смогут осмотреть помещения и подписать акты приема-передачи.
С 25 мая выдача ключей от квартир в готовых домах и передача кладовок, машиномест продолжится одновременно в четырех жилых комплексах. Это дом 6 в ЖК
"Митино О2", дом 7 в ЖК "Опалиха О3" и дом 7 в ЖК "Видный город", а также по
домам 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".
В Фонде напомнили, что будут восстановлены права более 5011 дольщиков по более чем 4,4 тыс. помещений.
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