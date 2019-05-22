Дольщикам пяти достроенных домов Urban Group начтут выдавать ключи с 24 мая

22.05.19 11:55

© РИА Новости. Антон Денисов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Дольщики пяти достроенных домов застройщика-банкрота Urban Group получат ключи от квартир, сообщили в Фонде защиты прав дольщиков.

В сообщении отмечается, что старт выдаче ключей в домах, достроенных Фондом, даст 24 мая заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

В этот день дольщики дома 7 в ЖК "Видный город" получат ключи от своих квартир и кладовок, смогут осмотреть помещения и подписать акты приема-передачи.

С 25 мая выдача ключей от квартир в готовых домах и передача кладовок, машиномест продолжится одновременно в четырех жилых комплексах. Это дом 6 в ЖК

"Митино О2", дом 7 в ЖК "Опалиха О3" и дом 7 в ЖК "Видный город", а также по

домам 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".

В Фонде напомнили, что будут восстановлены права более 5011 дольщиков по более чем 4,4 тыс. помещений.