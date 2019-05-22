Расписание электричек Ярославского направления изменится до конца мая

22.05.19 11:56

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 мая. Interfax-Russia.ru - На Ярославском направлении Московской железной дороги расписание ряда электричек изменится до конца мая в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщили в среду в пресс-службе РЖД.

"С 22 по 31 мая (кроме 24 мая) на участках Москва - Лосиноостровская - Мытищи Ярославского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимые в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД"", - говорится в сообщении.

"Обращаем внимание пассажиров, что в дни работ из расписания выведены некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Щелково, Фрязево, Фрязино, Пушкино, Красноармейск, Сергиев Посад и Александров. Также у нескольких электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - отмечается в сообщении.

"В рамках развития Ярославского направления МЖД железнодорожники ведут строительство дополнительного пятого главного пути на участке Москва - Мытищи, четвертого пути - на участке Мытищи - Пушкино, третьего пути - на участке Мытищи - Болшево", - сообщили в пресс-службе.

Технологические "окна" разработаны так, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.