Москва пока не видит шагов Киева по нормализации отношений с РФ

22.05.19 12:35

© РИА Новости. Илья Питалев

22 мая. Interfax-Russia.ru - В Москве ожидают от Киева конкретных шагов для нормализации отношений Украины с Россией и реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами в среду его попросили прокомментировать идею нового президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по связям с Россией.

Песков назвал это внутренним делом Украины. "Это не наше дело - говорить о том, симпатичная эта идея или нет. Главное, чтобы был толк, главное, чтобы была эффективность", - подчеркнул он.

В контексте вопроса о референдуме Пескова спросили, готова ли Россия "к мирным переговорам" с Украиной.

"Что значит мирные переговоры? Между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине - гражданская война. Поэтому здесь, безусловно, мы ожидаем, конечно, прояснения, чтобы понять все-таки о чем идет речь", - сказал Песков.

При этом в Кремле заявили, что Москва будет настаивать на обеспечении прав русскоязычных граждан Украины.

"Мы хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине и, конечно, предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к закону о языке, принятому на Украине.

Он отметил при этом: "Сейчас, к сожалению, говорить об этом не приходится".

По словам Пескова, "российская сторона ставит этот вопрос активно, инициативно в ходе своих контактов с европейскими лидерами".

"Мы надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону и способствуют обеспечению этих прав", - сказал пресс-секретарь президента.

Накануне глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан сообщил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией по Донбассу на всенародный референдум.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ответ на это заявил, что у Киева есть шанс на перезагрузку российско-украинских отношений.

"Пока не будем спешить с завышенными ожиданиями. Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм: значит запрос на улучшение налицо", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, эта идея выигрышна для Зеленского. "Избранный президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев. Однако Зеленский справедливо рассчитывает на карт-бланш для тех или иных действий - скорее всего, на нормализацию отношений, судя по опросам", - полагает сенатор.

Кроме того, судя по недавним запросам нового украинского президента к США и ЕС на усиление санкционного давления на Россию, нормализация не его первостепенная цель, но он понимает, что это может дать "быстрый экономический и гуманитарный эффект, который ему нужен как воздух", отметил Косачев.

Он считает, что "у Киева есть шанс на перезагрузку".

Однако предмет референдума, по мнению сенатора, "довольно нелеп".

"Проблемы Украины, доставшиеся новой администрации в наследство от Порошенко, лежат не на российско-украинском треке. Происходящее в наших отношениях производно от внутриукраинского конфликта, от слепой и бездумной ориентации на Запад и от попыток официальной пропаганды представить причиной всех трудностей некую российскую агрессию", - отметил сенатор.

Он полагает, что все это можно корректировать без референдума, усилиями самой украинской власти. По мнению Косачева, это касается и реализации Минских соглашений, для которых нужен не плебисцит, а политическая воля и строгое соблюдение своих обязательств.

"Поэтому сам факт референдума может выглядеть и как попытка следовать в прежнем русле - дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение, а не, скажем, гораздо более важный диалог с ДНР и ЛНР", - считает он.