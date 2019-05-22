Носитель "Калибров" подлодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота проводит учения с авиацией

22.05.19 12:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 мая. Interfax-Russia.ru - Подводная лодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ) России вышла в море для выполнения задач боевой подготовки, сообщила пресс-служба ЧФ в среду.

"Экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями ЧФ, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении", - говорится в пресс-релизе.

Личный состав дизель-электрической подлодки отрабатывает также "алгоритм действий по погружению на разные глубины: от перископной до рабочей, - различными способами (как в дрейфе, так и на ходу)".

Мероприятие является плановым.

"Ростов-на-Дону" - субмарина проекта 636.3 "Варшавянка".

Проект относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.