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22.05.19 12:44
Носитель "Калибров" подлодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота проводит учения с авиацией
"Экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями ЧФ, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении", - говорится в пресс-релизе.
Личный состав дизель-электрической подлодки отрабатывает также "алгоритм действий по погружению на разные глубины: от перископной до рабочей, - различными способами (как в дрейфе, так и на ходу)".
Мероприятие является плановым.
"Ростов-на-Дону" - субмарина проекта 636.3 "Варшавянка".
Проект относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.
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