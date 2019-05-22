Еще 15 ставропольских семей, пострадавших от паводка в 2017 году, получат жилищные сертификаты

22.05.19 12:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 мая. Interfax-Russia.ru - Ставрополье получит еще 15 жилищных сертификатов (ГЖС) для пострадавших от паводка в мае 2017 года, в очереди останутся только 20 семей, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"Большинство из списка претендующих на получение ГЖС в этот раз - жители Минераловодского горокруга. Их право на получение сертификата подтверждено судом. После выдачи этой партии сертификатов в краевой очереди на ГЖС останется порядка 20 фамилий. Из них 9 претендентов уже включены в распоряжение регионального правительства", - говорится в сообщении.

По данным министерства, пострадавшим в результате паводка 2017 года выдано 408 жилищных сертификатов, 318 семей приобрели жилье на общую сумму более 403 млн рублей.

От наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, полностью были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. человек. Общий ущерб, нанесенный краю паводком оценивается в 2,6 млрд рублей.