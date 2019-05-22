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22.05.19 12:50
Еще 15 ставропольских семей, пострадавших от паводка в 2017 году, получат жилищные сертификаты
"Большинство из списка претендующих на получение ГЖС в этот раз - жители Минераловодского горокруга. Их право на получение сертификата подтверждено судом. После выдачи этой партии сертификатов в краевой очереди на ГЖС останется порядка 20 фамилий. Из них 9 претендентов уже включены в распоряжение регионального правительства", - говорится в сообщении.
По данным министерства, пострадавшим в результате паводка 2017 года выдано 408 жилищных сертификатов, 318 семей приобрели жилье на общую сумму более 403 млн рублей.
От наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, полностью были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. человек. Общий ущерб, нанесенный краю паводком оценивается в 2,6 млрд рублей.
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