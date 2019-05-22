Закон о компенсации ипотеки многодетным депутаты могут принять до конца мая

22.05.19 12:55

© РИА Новости. Нина Зотина

22 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума до конца мая намерена принять закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Проект закона, внесенный всеми фракциями Государственной Думы и коллегами из Совета Федерации, направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Владимировича Путина. Сегодня Совет Госдумы принял решение направить его в рассылку, и уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая - во втором и 30 мая - принять закон", - сказал Володин журналистам в среду.

По его словам, главой государства поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.

"Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу - с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году", - сказал Володин.