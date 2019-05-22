Собянин обсудил с москвичами ряд вопросов по благоустройству города

22.05.19 13:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин провел в среду встречу с москвичами по вопросам благоустройства города, к нему обратились трое граждан, один из них - по видеосвязи.

Так, Юрий Сергеев, рассказал о том, что на улице Римского-Корсакова нет пешеходных переходов.

"Сделаем переходы. В этом году планируем благоустроить улицу Пестеля. Потом всю эту улично-дорожную сеть обустроить, в том числе и Римского-Корсакова. Мы локальные работы сделаем, но в 2020-2021 году сделаем все в рамках комплексного благоустройства. Сейчас требуем от префектуры план, как должна выглядеть улица, пешеходные маршруты, чтобы комплексно посмотреть на благоустройство", - сказал мэр.

Ольга Евдакова попросила Собянина благоустроить Малый Солнцевский пруд и прилегающий бульвар.

"Мы уже приступили к работе, проект сделан. Проблема с прудом: он находится на балансе "горводостока" и капремонт запланирован на следующий год. Это абсолютно не правильно, я дам поручение, чтобы сделать в комплексе и как-то синхронизировать процесс. Постараемся в этом году все сделать", - ответил градоначальник.

Он отметил, что далее планируется благоустройство всего района Солнцево - всех дворовых территорий, рекреационных зон и улиц.

Марину Яшкову, проживающую в поселении Киевский, беспокоит, что в поселке нет дворца культуры - здание построено, но жители ждут открытия несколько лет.

"Были проблемы с подрядчиком, его сейчас заменили. Надеюсь, в конце этого года закончим. Это будет культурным центром, я надеюсь. Достроим, запустим", - заключил Собянин.