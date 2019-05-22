Бездомных животных в Астраханской области будут стерилизовать и пристраивать в семьи

22.05.19 13:09

© РИА Новости. Антон Денисов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Астраханские власти в 2019 году направляют на решение проблем безнадзорных животных в регионе около 79 млн рублей, сообщил и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин журналистам в среду.

"В регионе около 11 тысяч безнадзорных животных. В этом году из регионального бюджета по заявкам муниципалитетов выделено в четыре раза больше средств, чем ранее выдавалось на решение этой проблемы, - почти 79 млн рублей, из них 30 млн руб. пойдут на строительство государственного питомника", - сказал А. Галкин.

Он отметил, что ввод в эксплуатацию питомника запланирован на лето этого года. Он будет рассчитан на содержание 400 животных и расположится в Наримановском районе региона.

Со своей стороны и.о. главы администрации губернатора Астраханской области Виктория Гурьянова пояснила, что "постояльцев" питомника планируется обследовать, прививать, стерилизовать, чипировать и отдавать новым хозяевам или отпускать на волю, освобождая таким образом места для новых "пациентов".

Она отметила, что администрация региона получает массовые жалобы граждан из разных районов области на агрессивные стаи собак.

По словам В. Гурьяновой в этом году муниципалитеты проведут конкурсы и отберут организации, которые будут заниматься отловом бездомных псов и кошек.