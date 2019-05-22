Ишим отметит день рождения книжной ярмаркой, фестивалем народной культуры и салютом

22.05.19 13:25

© РИА Новости. Нина Зотина

22 мая. Interfax-Russia.ru - В Ишиме (Тюменская область) 8 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные 237-летию города.

Откроет праздник большое театрализованное представление, посвященное истории Ишима, Году театра и 185-летию сказки "Конек-Горбунок", сообщает в среду пресс-служба городской администрации.

Ишимцы и гости города смогут побывать на фестивале народной культуры, в котором примут участие российские гармонисты, на первой региональной Никольской книжной ярмарке и вернисаже под открытым небом.

Кроме того, в этот день в Ишиме наградят лауреатов и победителей международной литературной премии за произведения для детей и юношества.

Завершит День города праздничный салют.

Ишим основан в 1687 году под именем Коркиной слободы, в 1782 году слобода по указу Екатерины II была переименована в город. В 1815 года под Ишимом в селе Безруково родился автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов.