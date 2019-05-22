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22.05.19 13:28
Общественная палата Петербурга просит Беглова выдвинуться в губернаторы
"Вчера состоялось заседание совета Общественной палаты, на котором обсуждался, я считаю, важнейший вопрос для жизни нашего города (...) Совет единогласно проголосовал за то, чтобы обратиться с просьбой к Александру Дмитриевичу, чтобы он на предстоящих выборах выступил кандидатом в губернаторы. Уверен, что такой же позиции придерживается большинство жителей нашего города. И уверен, что Александр Дмитриевич не сможет отказать Общественной палате. Ждем ответ и готовы поддержать его в работе, в тех планах, которые он заявляет", - сказал журналистам в среду заместитель председателя организации Александр Ватагин.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.
Как ожидается, старт кампании даст Законодательное собрание города на заседании 31 мая.
Врио губернатора Александр Беглов пока официально не заявил о своем участии в кампании.
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