Десять новых речных трамвайчиков начали курсировать по Москве-реке

22.05.19 13:37

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 мая. Interfax-Russia.ru - Десять речных трамвайчиков, каждый из которых назван в честь цветка и окрашен в соответствующий цвет, начали курсировать по Москве-реке, сообщает в среду портал мэра Москвы.

"По Москве-реке начали курсировать 10 речных трамвайчиков. Они ходят ежедневно по двум маршрутам: от гостиницы "Украина" или от Парка Горького до Новоспасского моста. Водный транспорт будет перевозить москвичей и туристов до октября. Время работы - с 11:00 до 01:00. Интервал движения составляет полчаса. Остановки - у причалов Киевский Вокзал, Лужники, Воробьевы Горы, Парк Горького, Большой Каменный Мост, Зарядье и Новоспасский Мост. Каждое судно вмещает 44 пассажира", - говорится в сообщении.

По данным портала, речные трамвайчики можно отличить по яркому цвету корпуса. "Например, судно желтого цвета называется "Подсолнух", синего - "Василек", голубого - "Незабудка", а зеленого - "Орхидея". На Москве-реке также можно увидеть розовый трамвайчик под названием "Роза", оранжевую "Астру", красную "Гвоздику", бордовый "Тюльпан", сиреневую "Лаванду" и "Фуксию" одноименного цвета", - говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на борту судна. Кроме того, на всех трамвайчиках можно взять аудиогиды, которые доступны на шести языках - русском, английском, китайском, испанском, французском и немецком.

Как рассказали в пресс-службе столичного Комитета по туризму, речные прогулки в Москве становятся все популярнее. Маршруты водного транспорта проходят мимо основных достопримечательностей - Кремля и собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, МГУ имени М.В. Ломоносова, парка "Зарядье" и других знаковых мест Москвы.